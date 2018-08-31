Эксперты назвали самые распространенные марки легковых автомобилей в России 

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Пострадавших в ДТП в Турции российских туристов сегодня отправят домой

СК проведет проверку по факту ДТП из-за подъема пролета моста в Санкт-Петербурге

При взрыве на оборонном заводе в Нижегородской области погибли три человека