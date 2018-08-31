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Эксперты назвали самые распространенные марки легковых автомобилей в России
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Эксперты назвали самые распространенные марки легковых автомобилей в России 

Rambler News Service + ещё 2 14 часов назад
Фото: Федеральное агентство новостей
Парк легковых автомобилей в России на 1 июля 2018 года состоит из почти 43 млн машин, почти 14 млн из них (почти треть от всего автопарка) произведены на «АвтоВАЗе», подсчитали эксперты «Автостата».
На втором месте находится японская Toyota с показателем в 3,82 млн зарегистрированных легковых автомобилей. Автопроизводитель является лидером российского парка среди иномарок.
Третью строчку занимает Nissan с результатом 2,05 млн экземпляров. В пятерку самых распространенных автомобильных марок в нашей стране также вошли корейские Hyundai (1,95 млн шт.) и Kia (1,78 млн шт.).
Также в лидерах по количеству автомобилей в России Renault (1,72 млн шт.), Chevrolet (1,64 млн шт.), Volkswagen (1,56 млн шт.), Ford (1,37 млн шт.) и Mitsubishi (1,16 млн шт.).
Эксперты «Автостата» уточнили, что показатели остальных брендов автопарка России находятся ниже отметки в 1 млн автомобилей.
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