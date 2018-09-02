Мальчик погиб под обвалом на склоне горы в Кангалассах

Вблизи микрорайона города Якутска Кангалассы 30 августа под обвалом на склоне горы погиб 12-летний мальчик. По факту гибели ребенка в результате несчастного случая следственные органы проводят процессуальную проверку. Об этом сообщил сайт СУ СК РФ по Республике Саха (Якутия).

Днем 30 августа два мальчика разместились в углублении на склоне горы, чтобы посмотреть видеоролики в интернете. Произошел обвал грунта и одного ребенка засыпало землей. Приятель школьника сообщил родным потерпевшего, которые достали его из завала и привезли в больницу. Медики констатировали смерть ребенка.

«В рамках процессуальной проверки для установления причины смерти ребенка проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего», — сообщили в пресс-службе регионального ведомства.