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Мальчик погиб под обвалом на склоне горы в Кангалассах
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Мальчик погиб под обвалом на склоне горы в Кангалассах 

360tv.ru + ещё 1 1 час назад
Фото: 360tv.ru
Вблизи микрорайона города Якутска Кангалассы 30 августа под обвалом на склоне горы погиб 12-летний мальчик. По факту гибели ребенка в результате несчастного случая следственные органы проводят процессуальную проверку. Об этом сообщил сайт СУ СК РФ по Республике Саха (Якутия).
Днем 30 августа два мальчика разместились в углублении на склоне горы, чтобы посмотреть видеоролики в интернете. Произошел обвал грунта и одного ребенка засыпало землей. Приятель школьника сообщил родным потерпевшего, которые достали его из завала и привезли в больницу. Медики констатировали смерть ребенка.
«В рамках процессуальной проверки для установления причины смерти ребенка проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего», — сообщили в пресс-службе регионального ведомства.
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