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Электрогрузовик Tesla самостоятельно совершил поездку по Америке
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Электрогрузовик Tesla самостоятельно совершил поездку по Америке 

Прогресс Технологий 8 часов назад
Фото: Прогресс Технологий
Электрогрузовик Tesla Semi Truck
25 августа 2018 года компания Tesla выпустила экспериментальный электротягач Semi Truck на дороги Соединенных Штатов. Машина проехала тысячи километров в беспилотном режиме. На протяжении поездки грузовик заряжали от обычных станций быстрой зарядки Tesla Supercharger. Для этого понадобился удлинительный провод, благодаря которому машина заряжалась за 10-15 минут. Пополнить мощнейшую батарею Semi пока что можно только от стоек Supercharger.
Руководитель Tesla Илон Маск подчеркнул, что данный вид зарядного устройства для электрогрузовика будет использоваться до тех пор, пока компания не придумает более мощную установку Megacharger. Но произойдет это не раньше, чем на дорогах появятся тысячи подобных машин. Электрогрузовик Tesla Semi Truck
Напомним, что новый электрогрузовик Semi Truck компания Tesla представила 16 ноября 2017 года. Во время презентации машины глава компании Илон Маск упомянул, что серийное производство тягача начнется уже в 2019 году и кратко рассказал о характеристиках модели. Без полуприцепа машина способна разгоняться до 96 км/ч за 5 секунд благодаря своим четырем электромоторам — по одному на каждом заднем колесе — и совершенной электродинамике. В отличие от привычных для нас грузовиков, кресло водителя в Tesla Semi находится по центру кабины, а сама машина оснащена системой автопилотирования, которая позволяет управлять машиной без участия водителя.
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