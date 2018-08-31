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В Тюмени 14-летняя девочка погибла, упав с высоты
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В Тюмени 14-летняя девочка погибла, упав с высоты 

N24.ru + ещё 1 1 час назад
Фото: N24.ru
Трагедия произошла в ночь на 31 августа в жилом доме на улице Николая Федорова. Сообщается, что школьница упала с высоты 14 этажа. Когда на место ЧП прибыли врачи «скорой помощи», девочка еще была жива.
«Незамедлительно были начаты реанимационные мероприятия. За жизнь девочки в течение 47 минут боролись сразу две бригады медиков. Но, к сожалению, безуспешно», — рассказала N24 пресс-секретарь Департамента здравоохранения Тюменской области Александра Малыгина.
В причинах гибели ребенка разбираются следователи. СКР по Тюменской области начал проверку после трагедии..
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