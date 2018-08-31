В Тюмени 14-летняя девочка погибла, упав с высоты

Трагедия произошла в ночь на 31 августа в жилом доме на улице Николая Федорова. Сообщается, что школьница упала с высоты 14 этажа. Когда на место ЧП прибыли врачи «скорой помощи», девочка еще была жива.

«Незамедлительно были начаты реанимационные мероприятия. За жизнь девочки в течение 47 минут боролись сразу две бригады медиков. Но, к сожалению, безуспешно», — рассказала N24 пресс-секретарь Департамента здравоохранения Тюменской области Александра Малыгина