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В Гурьевском районе ищут автомобиль, насмерть сбивший женщину-пешехода
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В Гурьевском районе ищут автомобиль, насмерть сбивший женщину-пешехода 

АиФ + ещё 1 7 часов назад
Фото: АиФ
Тело женщины нашли 31 августа. Авария, по предварительным данным, произошла в период с 5.00 до 7.00. После ДТП водитель неустановленного автомобиля скрылся.
«У скрывшегося автомобиля возможны следующие повреждения: могут отсутствовать радиаторная решетка в месте крепления государственного регистрационного знака и декоративная заглушка переднего бампера, кроме того, может быть разбито лобовое стекло автомобиля. Указанные повреждения могут быть с правой стороны транспортного средства», — рассказала начальник пресс-службы областного управления МВД России Светлана Поставничая.
Тех, кто видел автомобиль с похожими повреждениями, просят позвонить по телефону: 8 (40151) 3-07-69, 3-07-68, 02 или 102.
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