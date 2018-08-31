В Гурьевском районе ищут автомобиль, насмерть сбивший женщину-пешехода

Тело женщины нашли 31 августа. Авария, по предварительным данным, произошла в период с 5.00 до 7.00. После ДТП водитель неустановленного автомобиля скрылся.

Светлана Поставничая. «У скрывшегося автомобиля возможны следующие повреждения: могут отсутствовать радиаторная решетка в месте крепления государственного регистрационного знака и декоративная заглушка переднего бампера, кроме того, может быть разбито лобовое стекло автомобиля. Указанные повреждения могут быть с правой стороны транспортного средства», — рассказала начальник пресс-службы областного управления МВД России

Тех, кто видел автомобиль с похожими повреждениями, просят позвонить по телефону: 8 (40151) 3-07-69, 3-07-68, 02 или 102.