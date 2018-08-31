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Новый BMW Z4 в движении: видео
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Новый BMW Z4 в движении: видео 

Популярная механика + ещё 2 31 августа 2018
Фото: Популярная механика
BMW Z4 нового поколения дебютировал в Пеббл-бич: BMW представила модель M40i в модификации First Edition (в эксклюзивном оранжевом металлике Frozen Orange). Среди прочего, стало известно, что машина получила рядную бензиновую «турбошестерку» объемом три литра, которая способна выдавать 340 лошадиных сил и 500 Нм крутящего момента; разгоняться до первой «сотни» автомобиль, по словам BMW, может за 4,6 секунды.
Теперь же компания поделилась официальными роликами, посвященными новому Z4. В одном из них, к примеру, автомобиль показан в движении.
В сентябре BMW планирует рассказать о Z4 нового поколения более подробно (в частности, вероятно, сообщить о различных комплектациях модели). Кроме того, ожидается, что автомобиль представят на Парижском автосалоне в октябре.
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