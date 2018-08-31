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Южная Корея запретила эксплуатацию автомобилей BMW из-за опасности самовозгорания
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Южная Корея запретила эксплуатацию автомобилей BMW из-за опасности самовозгорания 

ТАСС + ещё 2 13 часов назад
Фото: Quto.ru
СЕУЛ, 31 августа. /ТАСС/. Правительство Республики Корея ввело временный запрет на эксплуатацию автомобилей BMW, которые не прошли обязательную проверку на безопасность. Как сообщило в пятницу министерство сухопутных территорий и транспорта, причиной решения стал тот факт, что с начала 2018 года произошло более 30 случаев возгораний автомобилей данной марки.
В этой связи ведомство намерено сосредоточиться на выяснении исходных причин самовозгорания машин и в течение этого года завершить расследование. Министерство намерено самостоятельно провести ряд контрольных испытаний для поиска дефектов в соответствующих узлах автомобилей и ошибок в программном обеспечении.
Параллельно ведется расследование по факту возможного сокрытия дефектов и рассмотрение коллективного иска владельцев сгоревших автомобилей.
В четверг сотрудники полицейского управление столичного региона провели обыск в головном офисе BMW Korea. Следствие подозревает, что немецкий автопроизводитель попытался скрыть предполагаемые дефекты в автомобилях, продаваемых в стране.
Следователи изъяли документы и записи совещаний, касающихся модулей рециркуляции отработанных газов, которые могут быть причиной возгораний.
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