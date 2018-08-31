Южная Корея запретила эксплуатацию автомобилей BMW из-за опасности самовозгорания

СЕУЛ, 31 августа. / ТАСС /. Правительство Республики Корея ввело временный запрет на эксплуатацию автомобилей BMW , которые не прошли обязательную проверку на безопасность. Как сообщило в пятницу министерство сухопутных территорий и транспорта, причиной решения стал тот факт, что с начала 2018 года произошло более 30 случаев возгораний автомобилей данной марки.

В этой связи ведомство намерено сосредоточиться на выяснении исходных причин самовозгорания машин и в течение этого года завершить расследование. Министерство намерено самостоятельно провести ряд контрольных испытаний для поиска дефектов в соответствующих узлах автомобилей и ошибок в программном обеспечении.

Параллельно ведется расследование по факту возможного сокрытия дефектов и рассмотрение коллективного иска владельцев сгоревших автомобилей.

В четверг сотрудники полицейского управление столичного региона провели обыск в головном офисе BMW Korea. Следствие подозревает, что немецкий автопроизводитель попытался скрыть предполагаемые дефекты в автомобилях, продаваемых в стране.

Следователи изъяли документы и записи совещаний, касающихся модулей рециркуляции отработанных газов, которые могут быть причиной возгораний.