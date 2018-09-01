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В Калифорнии попал в аварию автономный автомобиль Apple
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В Калифорнии попал в аварию автономный автомобиль Apple 

РИА Новости + ещё 3 1 час назад
Фото: РИА Новости
ВАШИНГТОН, 1 сен — РИА Новости. Слухи и публикации о том, что производитель смартфонов iPhone компания Apple активно тестирует автономные автомобили, документально подтвердились в пятницу, когда стало известно, что один из этих автомобилей попал в аварию.
"Двадцать четвертого августа в 14:58 автомобиль Apple в автономном режиме получил удар сзади, когда готовился к перестроению на автостраду", — говорится в сообщении автомобильного управления Калифорнии, опубликованном на сайте ведомства.
Автомобиль Apple двигался со скоростью менее 1,5 км/ч на съезде на автостраду, ожидая возможности для безопасного перестроения. В это время в него врезалась сзади машина Nissan Leaf, которая двигалась со скоростью около 25 км/ч. «Обе машины были повреждены, о телесных повреждениях ни одна из сторон не сообщала», — говорится в сообщении на сайте.
Когда одна машина врезается сзади в другую, почти всегда виновным признают водителя задней машины, поскольку он не поддерживал дистанцию, необходимую для безопасного торможения.
Это первый случай, когда автономный автомобиль Apple попал в аварию, хотя испытания на дорогах, по слухам, идут с начала 2017 года. Предполагается, что сейчас Apple располагает парком из 60 автономных автомобилей.
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