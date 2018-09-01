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Военные на Lada Xray влетели в дерево. Видео
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Военные на Lada Xray влетели в дерево. Видео 

360tv.ru 54 минуты назад
Фото: 360tv.ru
31 августа поздно вечером на трассе Скотное-Осельки произошло смертельное ДТП, сообщила городская сеть информирования и взаимопомощи «Мегаполис».
Водитель автомобиля Lada Xray не справился с управлением и вылетел с трассы, столкнувшись с деревом. В машине находились военнослужащие. Сидевший за рулем уроженец Средней Азии и 17-летний курсант погибли.
«Ребятами уже занимались, кто мог…трое были в сознании, один из них, похоже, сильно позвоночник повредил. Последнего — с заднего сидения — вынули уже без сознания, делали непрямой массаж, без шансов. Водителя уже не вынимали», — сообщил один из очевидцев.
Причины случившегося выясняются. Скорее всего, на крутом повороте водитель неправильно выбрал скоростной режим, задел обочину и протаранил дерево.
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