Военные на Lada Xray влетели в дерево. Видео

31 августа поздно вечером на трассе Скотное-Осельки произошло смертельное ДТП, сообщила городская сеть информирования и взаимопомощи «Мегаполис».

Водитель автомобиля Lada Xray не справился с управлением и вылетел с трассы, столкнувшись с деревом. В машине находились военнослужащие. Сидевший за рулем уроженец Средней Азии и 17-летний курсант погибли.

«Ребятами уже занимались, кто мог…трое были в сознании, один из них, похоже, сильно позвоночник повредил. Последнего — с заднего сидения — вынули уже без сознания, делали непрямой массаж, без шансов. Водителя уже не вынимали», — сообщил один из очевидцев.

Причины случившегося выясняются. Скорее всего, на крутом повороте водитель неправильно выбрал скоростной режим, задел обочину и протаранил дерево.