В США попал в ДТП беспилотный автомобиль

Автомобиль на автономном управлении компании Apple угодил в аварию в Калифорнии. ДТП произошло на днях на одной из автострад. Как сообщает РИА «Новости» со ссылкой на автомобильное управление Калифорнии, беспилотная машина Apple пыталась выехать на оживленную автостраду со второстепенной дороги, но получила удар сзади от Nissan Leaf. К счастью, скорости обеих машин были невелики: беспилотник двигался 1,5 километра в час, а Nissan — 25 километров в час. Автомобили пострадали не слишком сильно, ничего не сообщается и о пострадавших в ДТП.

Этот инцидент подтвердил догадки экспертов о том, что Apple, компания известная производством смартфонов и компьютерной техники, осваивает новое направление: беспилотные авто. Всю деятельность в этой сфере Apple тщательно скрывает, ссылаясь на коммерческую тайну. По оценкам экспертов, на данный момент компания произвела уже порядка 60 таких машин и ведет их активное тестирование на обычных улицах.

Ранее «СП» писала о том, что в Пекине для тестирования беспилотных автомобилей создали отдельную сеть дорог протяженностью в 105 километров.