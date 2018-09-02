Ещё
На севере Индии 16 человек погибли из-за муссонных ливней
Далее:
Читайте также:
Ещё

На севере Индии 16 человек погибли из-за муссонных ливней 

РИА Новости + ещё 13 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
НЬЮ-ДЕЛИ, 2 сен — РИА Новости. По меньшей мере 16 человек погибли за последние сутки, еще не менее 12 получили тяжелые травмы в результате мощных ливней, обрушившихся на северный индийский штат Уттар-Прадеш, сообщает телеканал NDTV со ссылкой на местные власти.
Согласно этим данным, шесть человек стали жертвами ударов молний, остальные погибли вследствие обрушения крыш зданий, падения деревьев, а также оползней. В общей сложности из-за удара стихии в этом регионе были повреждены свыше 460 жилых домов, информирует телеканал.
В Индии с июня по середину сентября продолжается сезон муссонных дождей. Согласно официальной статистике, жертвами ливней за текущий год в стране уже стали свыше тысячи человек.
Последние новости
Погиб глава ДНР Александр Захарченко Пассажирский самолет скатился в реку и загорелся при посадке в Сочи Поклонская прокомментировала предложения по пенсионной системе
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Сколько на самом деле зарабатывают таксисты в Москве1
Обновленная Hyundai Creta пользуется ажиотажным спросом
Назван топ-5 обычных машин, которые превратили в «танки»1
Hyundai сделала для китайцев брутальный Tucson1
Россия снизила ввозные пошлины на автомобили3
Видео
03:16
Автобус с россиянами не доехал до аэропорта
ДТП Ближний Восток
«Никогда не увижу сына»: сбившей ребенка дали срок
ДТП Статьи
00:45
В Москве автомобиль пробил ограждения и упал в реку
ДТП
00:54
«Лотусы» пожгли шины на треке ради 70-летия марки
Автоновости
00:17
Самосвал провалился под землю в центре Москвы
ДТП
00:47
Последствия для мотоциклиста: колея на скорости 100 км/ч
ДТП
00:38
В Петербурге на ходу загорелся автобус
ДТП
10:28
Еще одного россиянина оштрафовали за пропуск скорой
Автоновости
01:09
Новые модели Lada Granta попали на видео
Автоновости
01:40
Рассекречен новый кроссовер Renault для России
Автоновости
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение