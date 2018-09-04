Трасса М-11 Москва — Санкт-Петербург может быть целиком открыта в 2019 году

ВЛАДИМИР, 4 сентября. / ТАСС /. Скоростная автомобильная дорога М-11 Москва — Санкт-Петербург может быть открыта целиком в следующем году, сообщил журналистам министр транспорта РФ Евгений Дитрих

"Остается ввести седьмой и восьмой участки. Это может произойти уже в следующем году", — сказал он.

Это уже не первый перенос сроков открытия главной в стране скоростной магистрали. В 2016 году планировалось открыть трассу М-11 к чемпионату мира по футболу, который прошел в России летом 2018 года. Впоследствии в "Автодоре" говорили, что сдать всю трассу в эксплуатацию планируется до конца 2018 года.

О трассе М-11 Скоростная трасса М-11 протянется от МКАД до примыкания к Кольцевой автомобильной дороге вокруг Санкт-Петербурга. Новая дорога в основном пройдет параллельно существующей автомобильной дороге М-10 «Россия» и будет пересекать ее на км 58, км 149, км 208, км 258, км 334, км 543 с устройством транспортных развязок в разных уровнях. Это позволит переключать движение транспортных потоков с М-10 «Россия» на скоростную автомагистраль и наоборот.

Общая протяженность автомагистрали составляет 669 км. Проезд от Москвы до Санкт-Петербурга по платной автотрассе М-11 займет не более пяти с половиной часов.

Уже открыто более половины трассы: обходы Торжка, Вышнего Волочка, Солнечногорска и Клина, а также участки от Твери до Великого Новгорода (с 208-го по 543-й км).