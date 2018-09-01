«Никогда не увижу сына»: сбившей ребенка дали срок

В Ульяновске суд приговорил беременную Полину Глухову, насмерть задавившую ребенка в День Победы, к двум годам и шести месяцам лишения свободы. Услышав вердикт, родители погибшего мальчика вздохнули с облегчением: они опасались, что подсудимая вообще не понесет наказания, ведь у нее много смягчающих обстоятельств. Примечательно, что уже на стадии прений сторон гособвинитель неожиданно заявил, что в момент ДТП Глухова все же была трезва и настаивал на переквалификации дела.

В Ленинском районном суде Ульяновска завершился процесс по резонансному делу о ДТП в День Победы. Обвиняемая беременная Полина Глухова, проскочив на огромной скорости перекресток на «красный», на пешеходном переходе насмерть сбила шестилетнего мальчика Айрата Муратова . Дополнительный резонанс инцидент получил после того, как выяснились шокирующие подробности — скрывшаяся с места аварии девушка на ближайшей АЗС отмывала с капота кровь ребенка российским триколором

Женщина обвинялась в совершении преступления по ч. 4 ст. 264 УК РФ «нарушение ПДД, совершенное в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека». Максимальное наказание по данной статье — лишение свободы на срок от двух до семи лет.

Однако гособвинитель Игорь Булгаков , ранее на заседаниях выслушав показания свидетелей, заявил, что отказывается от обвинения по четвертой части статьи и настаивает на более мягкой «трезвой» ч. 3 ст. 264 УК РФ. Он заявил, что показания свидетелей считает достоверными, однако нельзя оспаривать результаты медосвидетельствования.

Примечательно, что ранее, когда экс-свекровь подсудимой давала показания и утверждала, что Глухова была пьяна, Булгаков говорил, что акт освидетельствования не может являться абсолютным доказательством того, что девушка была трезва в момент наезда на ребенка, так как он был сделан сильно позже ДТП.

Экспертиза проводилась после того, как Глухову задержали и допросили — лишь днем 10 мая.

В прениях Булгаков озвучил наказание, которое должна понести подсудимая — три года лишения свободы с отбыванием срока в колонии-поселении и запрет на управление ТС на срок три года. Кроме того, он попросил учесть те несколько месяцев, которые Глухова провела под домашним арестом.

После этого адвокат подсудимой Олег Головастиков согласился с позицией гособвинителя, однако сделал предсказуемый «финт» — попросил для своей подзащитной отсрочку, пока ее ребенку не исполнится 14 лет. Об этом попросила и сама Глухова. Если бы просьбу защиты удовлетворили, то, почти со стопроцентной вероятностью, какого-либо реального наказания Глухова избежала бы.

Но скандала все же не случилось. Судья Сергей Кочетов приговорил подсудимую к двум годам и шести месяцам лишения свободы с отбытием срока в колонии-поселении без отсрочки. Во время оглашения вердикта подсудимая плакала, опустив голову, а после быстро покинула зал судебного заседания.

Мама погибшего ребенка Рамиля Муратова призналась местным СМИ, что, услышав вердикт, испытала облегчение, ведь у подсудимой было много смягчающих обстоятельств и казалось, что она не понесет наказания.

«Для меня будет мало любого срока — пять лет или пожизненное. Через 2,5 года она увидит своих детей, а я своего сына не увижу никогда. Я хотела, чтобы она села — так и случилось», — поделилась Муратова.

Отец малыша Ильдар Муратов рассказал, что на следующий день их дети должны были вместе пойти в школу.

«В этом году мы должны были повести в школу двоих детей, а теперь поведем лишь одного. До сих пор в комнате стоит рюкзак Айрата, а в шкафу лежат вещи сына. Нам не хватает сил убрать их», — рассказал убитый горем отец.

Адвокат потерпевших Екатерина Смереченская назвала решение суда справедливым и сказала, что не зря к материалам дела были приобщены смс-переписки и вызваны все свидетели. Также женщина предположила, что в случае, если Глухова, находящаяся на 33 неделе беременности, решит обжаловать вердикт, не исключено, что она родит до того, как отправится в колонию-поселение.

Наезд в День Победы

Резонансное ДТП, которое произошло вечером 9 мая, потрясло всю страну. Машина «ВАЗ-2114» летела на большой скорости на «красный» и протащила ребенка на капоте еще метров 300, как сообщали очевидцы. После этого водитель скинула ребенка и, тронувшись с пробуксовкой, уехала, даже не попытавшись оказать ребенку помощь. Был введен план «Перехват» и тогда искали водителя-мужчину. Казалось, женщина не может так хладнокровно бросить малыша на грани жизни и смерти.

На одной из АЗС камеры зафиксировали совершенно шокирующие кадры. Заглохший «ВАЗ-2114» затолкали на заправку и, когда мужчина-пассажир пошел оплачивать бензин, женщина-водитель принялась смывать кровь с капота шампанским, протирая его при этом российским триколором.

Выяснилось, что за рулем находилась беременная 24-летняя Полина Глухова, при этом у нее уже есть двухлетний сын. Сначала казалось, что женщина так поступить просто могла. И родители погибшего малыша, и жители города считали, что Глухова лишь прикрывает своего сожителя Александра Лебедева . Однако позже, отсмотрев записи с камер видеонаблюдения, в полиции заявили, что за рулем сидела именно она. По словам очевидцев, девушка находилась в состоянии алкогольного опьянения.

Судебное разбирательство

Первое заседание по делу о резонансном ДТП состоялось 17 июля. Глухова признала свою вину, но только по «трезвой» ч.3 ст. 264 УК РФ «нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека». Максимальное наказание по данной статье — лишение свободы на срок до пяти лет.

Однако у подсудимой имеются смягчающие обстоятельства — беременность и наличие малолетнего ребенка.

Родители погибшего мальчика предполагали, что женщина может отделаться условным сроком. Тем более ее мама оказалась известной в Ульяновске личностью — Наталья Глухова ранее защищала в суде интересы скандально известной Дианы Шурыгиной

На последующих заседаниях показания давали свидетели. Оказалось, что в тот день подсудимая не раз забегала в салон красоты, где работает ее экс-свекровь Оксана Голубева . Женщина и ее коллеги заявляли, что уже утром беременная Глухова находилась в нетрезвом состоянии: у нее были взъерошены волосы, она разговаривала слишком громко и якобы был слышен запах алкоголя. Как рассказывала Голубева, прямо перед ДТП экс-невестка привезла переночевать своего сына и, когда вышла из машины, не могла стоять на ногах.

Также к материалам дела была приобщена переписка Голубевой и ее сына Дениса, который работает полицейским и участвовал в поиске машины-убийцы. Местные СМИ опубликовали фотографии скриншотов.

В 21:15 женщина спросила у сына, когда тот заканчивает службу. Ответив, тот написал, что потом собирается поехать за сыном к бывшей жене, однако Голубева написала, что Миша уже у нее и «они (подсудимая и ее сожитель — ред. »Газета.Ru» ) оба в хлам приезжали». После этого женщина объяснила, что Глухова была за рулем.

Через несколько минут после этого сообщения Голубев написал, что в городе объявлен план «Перехват» по поиску машины, которая сбила ребенка и скрылась. Мать сразу поинтересовалась у сына что за машина и «не Полинкина ли?».

«Не поверишь — первое, что я подумал. Еще когда сказали ВАЗ-2114», — ответил Денис.

На следующем заседании показания давал сожитель Глуховой. Лебедев утверждал, что она вообще не пьет, а за несколько дней до аварии ее выписали из больницы из-за приступа сильнейшего токсикоза. По его словам, женщина не остановилась после ДТП, потому что находилась в состоянии сильнейшего шока. В тот момент он кричал ей: «Остановись, мы сбили ребенка!», однако Глухова его не слышала.

Позже в суде выступила и сама подсудимая. Она объясняла, что была трезвой и все, о чем говорят сотрудники салона красоты, — неправда. В тот день она просто устала, а работники между прочим сами отмечали праздник на работе шампанским. Женщина рассказала, что даже не притормозила перед пешеходным переходом, и призналась, что проехала на «красный», которому оставалось гореть три секунды. После этого она не могла поверить, что сбила человека, и до последнего надеялась, что ребенок останется жив. По ее словам, она хотела пойти в полицию и во всем признаться, но только после того, как заберет сына от экс-свекрови.