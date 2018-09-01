«Никогда не увижу сына»: сбившей ребенка дали срок 

В Ульяновске суд приговорил беременную Полину Глухову, насмерть задавившую ребенка в День Победы, к двум годам и шести месяцам лишения свободы. Услышав вердикт, родители погибшего мальчика вздохнули с облегчением: они опасались, что подсудимая вообще не понесет наказания, ведь у нее много смягчающих обстоятельств. Примечательно, что уже на стадии прений сторон гособвинитель неожиданно заявил, что в момент ДТП Глухова все же была трезва и настаивал на переквалификации дела.
В Ленинском районном суде Ульяновска завершился процесс по резонансному делу о ДТП в День Победы. Обвиняемая беременная Полина Глухова, проскочив на огромной скорости перекресток на «красный», на пешеходном переходе насмерть сбила шестилетнего мальчика Айрата Муратова. Дополнительный резонанс инцидент получил после того, как выяснились шокирующие подробности — скрывшаяся с места аварии девушка на ближайшей АЗС отмывала с капота кровь ребенка российским триколором
Женщина обвинялась в совершении преступления по ч. 4 ст. 264 УК РФ «нарушение ПДД, совершенное в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека». Максимальное наказание по данной статье — лишение свободы на срок от двух до семи лет.
Однако гособвинитель Игорь Булгаков, ранее на заседаниях выслушав показания свидетелей, заявил, что отказывается от обвинения по четвертой части статьи и настаивает на более мягкой «трезвой» ч. 3 ст. 264 УК РФ. Он заявил, что показания свидетелей считает достоверными, однако нельзя оспаривать результаты медосвидетельствования.
Примечательно, что ранее, когда экс-свекровь подсудимой давала показания и утверждала, что Глухова была пьяна, Булгаков говорил, что акт освидетельствования не может являться абсолютным доказательством того, что девушка была трезва в момент наезда на ребенка, так как он был сделан сильно позже ДТП.
Экспертиза проводилась после того, как Глухову задержали и допросили — лишь днем 10 мая.
В прениях Булгаков озвучил наказание, которое должна понести подсудимая — три года лишения свободы с отбыванием срока в колонии-поселении и запрет на управление ТС на срок три года. Кроме того, он попросил учесть те несколько месяцев, которые Глухова провела под домашним арестом.
После этого адвокат подсудимой Олег Головастиков согласился с позицией гособвинителя, однако сделал предсказуемый «финт» — попросил для своей подзащитной отсрочку, пока ее ребенку не исполнится 14 лет. Об этом попросила и сама Глухова. Если бы просьбу защиты удовлетворили, то, почти со стопроцентной вероятностью, какого-либо реального наказания Глухова избежала бы.
Но скандала все же не случилось. Судья Сергей Кочетов приговорил подсудимую к двум годам и шести месяцам лишения свободы с отбытием срока в колонии-поселении без отсрочки. Во время оглашения вердикта подсудимая плакала, опустив голову, а после быстро покинула зал судебного заседания.
Мама погибшего ребенка Рамиля Муратова призналась местным СМИ, что, услышав вердикт, испытала облегчение, ведь у подсудимой было много смягчающих обстоятельств и казалось, что она не понесет наказания.
«Для меня будет мало любого срока — пять лет или пожизненное. Через 2,5 года она увидит своих детей, а я своего сына не увижу никогда. Я хотела, чтобы она села — так и случилось», — поделилась Муратова.
Отец малыша Ильдар Муратов рассказал, что на следующий день их дети должны были вместе пойти в школу.
«В этом году мы должны были повести в школу двоих детей, а теперь поведем лишь одного. До сих пор в комнате стоит рюкзак Айрата, а в шкафу лежат вещи сына. Нам не хватает сил убрать их», — рассказал убитый горем отец.
Адвокат потерпевших Екатерина Смереченская назвала решение суда справедливым и сказала, что не зря к материалам дела были приобщены смс-переписки и вызваны все свидетели. Также женщина предположила, что в случае, если Глухова, находящаяся на 33 неделе беременности, решит обжаловать вердикт, не исключено, что она родит до того, как отправится в колонию-поселение.
Наезд в День Победы
Резонансное ДТП, которое произошло вечером 9 мая, потрясло всю страну. Машина «ВАЗ-2114» летела на большой скорости на «красный» и протащила ребенка на капоте еще метров 300, как сообщали очевидцы. После этого водитель скинула ребенка и, тронувшись с пробуксовкой, уехала, даже не попытавшись оказать ребенку помощь. Был введен план «Перехват» и тогда искали водителя-мужчину. Казалось, женщина не может так хладнокровно бросить малыша на грани жизни и смерти.
На одной из АЗС камеры зафиксировали совершенно шокирующие кадры. Заглохший «ВАЗ-2114» затолкали на заправку и, когда мужчина-пассажир пошел оплачивать бензин, женщина-водитель принялась смывать кровь с капота шампанским, протирая его при этом российским триколором.
Выяснилось, что за рулем находилась беременная 24-летняя Полина Глухова, при этом у нее уже есть двухлетний сын. Сначала казалось, что женщина так поступить просто могла. И родители погибшего малыша, и жители города считали, что Глухова лишь прикрывает своего сожителя Александра Лебедева. Однако позже, отсмотрев записи с камер видеонаблюдения, в полиции заявили, что за рулем сидела именно она. По словам очевидцев, девушка находилась в состоянии алкогольного опьянения.
Судебное разбирательство
Первое заседание по делу о резонансном ДТП состоялось 17 июля. Глухова признала свою вину, но только по «трезвой» ч.3 ст. 264 УК РФ «нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека». Максимальное наказание по данной статье — лишение свободы на срок до пяти лет.
Однако у подсудимой имеются смягчающие обстоятельства — беременность и наличие малолетнего ребенка.
Родители погибшего мальчика предполагали, что женщина может отделаться условным сроком. Тем более ее мама оказалась известной в Ульяновске личностью — Наталья Глухова ранее защищала в суде интересы скандально известной Дианы Шурыгиной.
На последующих заседаниях показания давали свидетели. Оказалось, что в тот день подсудимая не раз забегала в салон красоты, где работает ее экс-свекровь Оксана Голубева. Женщина и ее коллеги заявляли, что уже утром беременная Глухова находилась в нетрезвом состоянии: у нее были взъерошены волосы, она разговаривала слишком громко и якобы был слышен запах алкоголя. Как рассказывала Голубева, прямо перед ДТП экс-невестка привезла переночевать своего сына и, когда вышла из машины, не могла стоять на ногах.
Также к материалам дела была приобщена переписка Голубевой и ее сына Дениса, который работает полицейским и участвовал в поиске машины-убийцы. Местные СМИ опубликовали фотографии скриншотов.
В 21:15 женщина спросила у сына, когда тот заканчивает службу. Ответив, тот написал, что потом собирается поехать за сыном к бывшей жене, однако Голубева написала, что Миша уже у нее и «они (подсудимая и ее сожитель — ред. »Газета.Ru») оба в хлам приезжали». После этого женщина объяснила, что Глухова была за рулем.
Через несколько минут после этого сообщения Голубев написал, что в городе объявлен план «Перехват» по поиску машины, которая сбила ребенка и скрылась. Мать сразу поинтересовалась у сына что за машина и «не Полинкина ли?».
«Не поверишь — первое, что я подумал. Еще когда сказали ВАЗ-2114», — ответил Денис.
На следующем заседании показания давал сожитель Глуховой. Лебедев утверждал, что она вообще не пьет, а за несколько дней до аварии ее выписали из больницы из-за приступа сильнейшего токсикоза. По его словам, женщина не остановилась после ДТП, потому что находилась в состоянии сильнейшего шока. В тот момент он кричал ей: «Остановись, мы сбили ребенка!», однако Глухова его не слышала.
Позже в суде выступила и сама подсудимая. Она объясняла, что была трезвой и все, о чем говорят сотрудники салона красоты, — неправда. В тот день она просто устала, а работники между прочим сами отмечали праздник на работе шампанским. Женщина рассказала, что даже не притормозила перед пешеходным переходом, и призналась, что проехала на «красный», которому оставалось гореть три секунды. После этого она не могла поверить, что сбила человека, и до последнего надеялась, что ребенок останется жив. По ее словам, она хотела пойти в полицию и во всем признаться, но только после того, как заберет сына от экс-свекрови.