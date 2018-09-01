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Подросток упал в Москву-реку с Большого Каменного моста при попытке сделать селфи
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Подросток упал в Москву-реку с Большого Каменного моста при попытке сделать селфи 

Агентство «Москва» + ещё 5 40 минут назад
Фото: MosDay.ru
Молодой человек упал с Большого Каменного моста в Москву-реку, сообщили Агентству городских новостей «Москва» в пресс-службе Главного управления МВД России по столице.
«Молодой человек по собственной неосторожности упал в Москву-реку с Большого Каменного моста. Он госпитализирован», — сказал собеседник агентства.
В свою очередь источник в экстренных службах сообщил Агентству «Москва», что пострадавшим оказался 17-летний подросток. «Парень пытался сделать селфи на мосту, но не удержался и упал в воду», — пояснил источник.
Агентство «Москва»: последние новости
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