Подросток упал в Москву-реку с Большого Каменного моста при попытке сделать селфи

«Молодой человек по собственной неосторожности упал в Москву-реку с Большого Каменного моста. Он госпитализирован», — сказал собеседник агентства.

В свою очередь источник в экстренных службах сообщил Агентству «Москва», что пострадавшим оказался 17-летний подросток. «Парень пытался сделать селфи на мосту, но не удержался и упал в воду», — пояснил источник.