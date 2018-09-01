Подросток упал с Большого каменного моста при попытке сделать селфи

17-летний юноша влез на парапет, поскользнулся и полетел вниз — на его счастье, прямо на палубу прогулочного теплохода.

Курьезный случай произошел на Большом Каменном мосту, сообщает ТАСС . 17-летний юноша влез на парапет моста, чтобы сделать селфи. Но поскользнулся и сорвался вниз. Возможно, падение закончилось бы плачевно: высота моста над поверхностью воды почти 9 метров.

Но парню повезло — он упал на палубу проходившего под мостом теплохода. С различными травмами его отвезли на «скорой помощи» в больницу.

Любители селфи нередко калечат себя и даже гибнут при попытке сделать эффектный кадр. В прошлом году погибла 13-летняя школьница, сорвавшаяся во время селфи с железнодорожного моста. А в 2015 году погибла девушка, упавшая с 8-метровой эстакады в районе «Москва-Сити».