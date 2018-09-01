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Подросток упал с Большого каменного моста при попытке сделать селфи
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Подросток упал с Большого каменного моста при попытке сделать селфи 

ТК «Звезда» + ещё 2 45 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
17-летний юноша влез на парапет, поскользнулся и полетел вниз — на его счастье, прямо на палубу прогулочного теплохода.
Курьезный случай произошел на Большом Каменном мосту, сообщает ТАСС. 17-летний юноша влез на парапет моста, чтобы сделать селфи. Но поскользнулся и сорвался вниз. Возможно, падение закончилось бы плачевно: высота моста над поверхностью воды почти 9 метров.
Но парню повезло — он упал на палубу проходившего под мостом теплохода. С различными травмами его отвезли на «скорой помощи» в больницу.
Любители селфи нередко калечат себя и даже гибнут при попытке сделать эффектный кадр. В прошлом году погибла 13-летняя школьница, сорвавшаяся во время селфи с железнодорожного моста. А в 2015 году погибла девушка, упавшая с 8-метровой эстакады в районе «Москва-Сити».
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