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Массовое ДТП во Владивостоке: машины собрались в «паровозик»
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Массовое ДТП во Владивостоке: машины собрались в «паровозик» 

Prim.News + ещё 1 15 часов назад
Фото: Prim.News
ДТП с участием сразу трех автомобилей произошло 1 сентября.
Как сообщает инстаграм-паблик «Экипажи ДПС», у дома №12а по улице Окатовая автомобиль марки Hyundai врезался в Toyota Noah, а последний ударил Toyota Wish.
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