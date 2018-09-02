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Utair выплатит компенсацию пассажирам рейса в Сочи
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Utair выплатит компенсацию пассажирам рейса в Сочи 

Свободная пресса + ещё 30 50 минут назад
Фото: Инфо 24
Компания UTair намерена выплатить пассажирам рейса в Сочи денежную компенсацию. О своем намерении руководство авиаперевозчика сообщило в пресс-релизе. В обращении представители компании также отметили, что Boeing 737-800 был выпущен 19 ноября 2002 года и имеет действующий сертификат летной годности. Общий налет командира воздушного судна на момент происшествия составляет более 14 тысяч часов, общий налет второго пилота — более 12 тысяч часов.
«UTair отмечает четкую и профессиональную работу экипажа при оперативной эвакуации пассажиров, а также выражает благодарность "Базэл Аэро" за высокопрофессиональные действия наземных служб. Авиакомпания готовит для всех пассажиров выплату денежных компенсаций», — цитирует гендиректора ПАО «Авиакомпания UTair Андрея Мартиросова ТАСС.
Ранее „Свободная пресса“ сообщала, что во время посадки самолета Boeing 737 авиакомпании Utair произошло возгорание. Все пассажиры были оперативно эвакуированы. Однако без пострадавших не обошлось. Из шести пострадавших были госпитализированы четыре человека. Самолёт загорелся после того, как выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и повредил крылом ограждение.
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