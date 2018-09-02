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В Сочи завершили выдачу багажа пассажирам аварийно севшего самолета
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В Сочи завершили выдачу багажа пассажирам аварийно севшего самолета 

РИА Новости + ещё 63 5 часов назад
Фото: РИА Новости
СОЧИ, 2 сен — РИА Новости. Выдача багажа пассажирам загоревшегося в ночь на субботу самолета авиакомпании «ЮТэйр» завершена, сообщила пресс-служба аэропорта Сочи.
В ночь на субботу в аэропорту Сочи самолет Boeing 737-800 авиакомпании «ЮТэйр», следующий рейсом Москва — Сочи, после посадки выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы, скатился в русло реки, в результате чего разрушились стойки шасси и крыло, произошло возгорание левого двигателя. На борту судна находились 164 пассажира и шесть членов экипажа. Среди них жертв нет, однако скончался сотрудник аэропорта. Пострадали 18 человек. Возбуждено уголовное дело.
"В международном аэропорту Сочи закончилась выдача багажа пассажирам рейса авиакомпании «Ютэйр». Всего в течение суток пассажирам были выданы 61 место багажа и четыре детские коляски. Пассажиры рейса могли получить багаж самостоятельно в аэропорту в комнате розыска багажа или оставить заявку на доставку", — говорится в сообщении.
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