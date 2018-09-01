«ЮТэйр» выплатит компенсации пассажирам после инцидента с самолётом в Сочи

Авиакомпания «ЮТэйр» выплатит компенсации всем пассажирам самолёта, который совершил аварийную посадку в Сочи. Об этом заявили в пресс-службе компании.

«Авиакомпания готовит для всех пассажиров выплату денежных компенсаций», — говорится в сообщении.

Как отмечается, представителями компании был развёрнут в аэропорту экстренный штаб для пассажиров с горячей едой и напитками на время ожидания багажа.

«В 14:10 по московскому времени все пассажиры рейса UT579 уехали из аэропорта Сочи. Осталось 13 мест багажа с бирками, который авиакомпания доставит по месту нахождения пассажиров в удобное для них время. Для 39 пассажиров, по их просьбе, авиакомпания предоставила гостиницу», — добавляется в сообщении.

1 сентября при посадке в аэропорту Сочи самолёт выкатился за пределы ВПП и скатился в русло реки.

Племянница погибшего во время ЧП с самолётом сотрудника сочинского аэропорта Александра Бегиян рассказала Пятому каналу о своём дяде.

Подробнее об инциденте с самолётом — в материале RT.