Ещё
«ЮТэйр» выплатит компенсации пассажирам после инцидента с самолётом в Сочи
Далее:
Читайте также:
Ещё

«ЮТэйр» выплатит компенсации пассажирам после инцидента с самолётом в Сочи 

RT на русском + ещё 28 5 часов назад
Фото: Деловая газета.Юг
Авиакомпания «ЮТэйр» выплатит компенсации всем пассажирам самолёта, который совершил аварийную посадку в Сочи. Об этом заявили в пресс-службе компании.
«Авиакомпания готовит для всех пассажиров выплату денежных компенсаций», — говорится в сообщении.
Как отмечается, представителями компании был развёрнут в аэропорту экстренный штаб для пассажиров с горячей едой и напитками на время ожидания багажа.
«В 14:10 по московскому времени все пассажиры рейса UT579 уехали из аэропорта Сочи. Осталось 13 мест багажа с бирками, который авиакомпания доставит по месту нахождения пассажиров в удобное для них время. Для 39 пассажиров, по их просьбе, авиакомпания предоставила гостиницу», — добавляется в сообщении.
1 сентября при посадке в аэропорту Сочи самолёт выкатился за пределы ВПП и скатился в русло реки.
Племянница погибшего во время ЧП с самолётом сотрудника сочинского аэропорта Александра Бегиян рассказала Пятому каналу о своём дяде.
Подробнее об инциденте с самолётом — в материале RT.
RT на русском: последние новости
СМИ: В ДТП с автобусом в Эквадоре погибли 11 человек СМИ: В Турции 11 российских туристов пострадали в ДТП с автобусом При столкновении двух маршруток и мусоровоза в Омске один человек погиб и 10 пострадали
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Названы самые популярные автомобили в России
«Никогда не увижу сына»: сбившей ребенка дали срок40
Россия снизила ввозные пошлины на автомобили1
Еще одного россиянина оштрафовали за пропуск скорой73
Volvo XC 90 увеличил свои габариты
Видео
03:16
Автобус с россиянами не доехал до аэропорта
ДТП Ближний Восток
«Никогда не увижу сына»: сбившей ребенка дали срок
ДТП Статьи
00:45
В Москве автомобиль пробил ограждения и упал в реку
ДТП
00:54
«Лотусы» пожгли шины на треке ради 70-летия марки
Автоновости
00:17
Самосвал провалился под землю в центре Москвы
ДТП
00:47
Последствия для мотоциклиста: колея на скорости 100 км/ч
ДТП
00:38
В Петербурге на ходу загорелся автобус
ДТП
10:28
Еще одного россиянина оштрафовали за пропуск скорой
Автоновости
01:09
Новые модели Lada Granta попали на видео
Автоновости
01:40
Рассекречен новый кроссовер Renault для России
Автоновости
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение