В Огайо в ночном клубе произошла стрельба

В американском штате Огайо в городе Кливленд в результате стрельбы в ночном клубе погиб один человек. Об этом сообщает CBS News.

По данным телеканала, при стрельбе также пострадали семь человек.

Как отмечается, все пострадавшие были госпитализированы с места происшествия.

В настоящее время полиция выясняет все обстоятельства инцидента.

Ранее сообщалось, что в американском городе Джексонвилле в штате Флорида произошла стрельба на турнире по видеоиграм.

Как отмечалось, в полиции инцидент охарактеризовали как «массовая стрельба».