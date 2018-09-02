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Обновленная Toyota Supra 2019 поразила поклонников
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Обновленная Toyota Supra 2019 поразила поклонников 

Car.ru 1 час назад
Фото: Car.ru
Новая модель Toyota занимается тем, что проходит обкатку, на предмет реакции по различным условиям езды.
Машина была замечена на трассах, проводились различные резкие зацепы и торможение. Автомобильный производитель решил проверить машину, прежде чем выпускать на широкую публику. Салон автомобиля претерпел настоящую инновацию, теперь при создании использовали новые технологии. Под капотом у новой Toyota Supra будет 986 лошадиных сил, это по-настоящему гоночный автомобиль, который готов обогнать любого, до 100 километров автомобиль осуществляет разгон за 3, 8 секунды. На автомобиле установлен задний привод. Поклонники гоночных автомобилей с большим нетерпением ожидаю этого автомобиля. Есть уже несколько конкретных покупателей.
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