В Саратове при падении с шестого этажа погибла девушка

Девушка погибла при падении с шестого этажа многоквартирного дома на 2-й Прокатной улице в Саратове, сообщает ЧП-Саратов.

На место происшествия прибыла бригада скорой помощи, которая констатировала смерть.

В квартире вместе с девушкой был мужчина. Он сообщил, что они распивали спиртное. По его словам, девушка подошла с сигаретой к окну, не удержалась и упала вниз.