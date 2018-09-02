В Саратове при падении с шестого этажа погибла девушка 

Девушка погибла при падении с шестого этажа многоквартирного дома на 2-й Прокатной улице в Саратове, сообщает ЧП-Саратов.
На место происшествия прибыла бригада скорой помощи, которая констатировала смерть.
В квартире вместе с девушкой был мужчина. Он сообщил, что они распивали спиртное. По его словам, девушка подошла с сигаретой к окну, не удержалась и упала вниз.
Мужчина также рассказал, что не успел удержать девушку. Сотрудники правоохранительных органов устанавливают обстоятельства происшествия.