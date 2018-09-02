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В Саратове при падении с шестого этажа погибла девушка
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В Саратове при падении с шестого этажа погибла девушка 

АиФ + ещё 1 39 минут назад
Фото: АиФ
Девушка погибла при падении с шестого этажа многоквартирного дома на 2-й Прокатной улице в Саратове, сообщает ЧП-Саратов.
На место происшествия прибыла бригада скорой помощи, которая констатировала смерть.
В квартире вместе с девушкой был мужчина. Он сообщил, что они распивали спиртное. По его словам, девушка подошла с сигаретой к окну, не удержалась и упала вниз.
Мужчина также рассказал, что не успел удержать девушку. Сотрудники правоохранительных органов устанавливают обстоятельства происшествия.
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