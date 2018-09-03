В Курской области один человек погиб и 13 пострадали в ДТП 

ЯРОСЛАВЛЬ, 3 сен — РИА Новости. Один человек погиб, еще 13 человек получили травмы в ДТП с участием легкового автомобиля и микроавтобуса в Курской области, сообщило УМВД по региону.
Авария произошла в 06.55 мск в воскресенье на десятом километре автодороги «Тросна-Калиновка-Михайловк-Линец».
"Водитель, 1979 года рождения, управляя автомобилем "АУДИ 100", по предварительным данным, выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение со встречным автомобилем «Форд транзит», под управлением водителя 1959 года рождения", — говорится в сообщении.
В результате пострадали три пассажира «Форд транзит» — 1967, 1996 и 1958 годов рождения, они были госпитализированы.
"Водитель автомобиля «Ауди 100» скончался на месте ДТП", — информирует ведомство.
Уточняется, что позже за медпомощью обратились еще 10 пассажиров микроавтобуса.
"В настоящее время все пострадавшие находятся на амбулаторном лечении", — уточнила пресс-служба УМВД по региону.