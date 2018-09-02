Автоэкспорты назвали самые безопасные иномарки года

В связи с участившимися ДТП водители пытаются всячески себя обезопасить. Главную роль в этом вопросе играет укомплектованность машины различными системами и опциями, способными предотвратить ряд неприятных последствий на дороге. Редакция автомобильного издания CarsWeek.ru составила ТОП-5 наиболее безопасных моделей этого года.

Одним из самых безопасных эксперты посчитали обновленный бизнес-седан Toyota Camry, который получил пять звезд во всех краш-тестах NHTSA. Даже в первоначальной версии эта модель имеет множество систем безопасности, в том числе, камеру заднего обзора и Toyota Safety Sense P. В список оснащения включены система самостоятельной экстренной остановки, адаптивный круиз-контроль, опция информирования при выезде с занимаемой полосы движения. Такая иномарка продается от 1 504 000 рублей.

Седану Camry уступила еще одна японская модель — Mazda CX-9 , которая также получила по пять звезд практически во всех краш-тестах. Автомобиль может похвалиться наличием камеры заднего вида, круиз-контролем, функцией контроля за слепыми зонами и экстренного торможения. Иномарка способна сообщить владельцу о возможном ДТП при выезде с парковки. Ценник за машину стартует от 2 925 000 рублей.

Бронзу взял Subaru WRX нынешнего модельного года. За безопасность автомобилиста отвечают «помощники», предупреждающие о выезде из занимаемой полосы движения, о заднем поперечном движении, о вероятности лобового столкновения. В списке также: круиз-контроль, фирменная система безопасности Subaru Starlink, роботизированное экстренное торможение и торможение при заднем ходе. Стоимость авто — от 2 600 000 рублей.

Далее следует KIA Optima, которая продается в России от 1 075 000 рублей. В этом году бренд снабдил Optima расширенным списком стандартного оборудования для обеспечения безопасности. Имеются камера заднего вида, датчики парковки, предупреждение о заднем поперечном движении, изучение слепых зон. Еще появились самостоятельное экстренное торможение, адаптивный круиз-контроль, система кругового обзора, информирование о выезде из полосы положенной движения и о вероятной аварии.