Названа десятка самых популярных пикапов в мире 

Автоэксперты перечислили пикапы, которые пользуются самой большой популярностью среди водителей. Рейтинг возглавил Ford F-Series. Всего за шесть месяцев было продано более 536 тысяч таких автомобилей.
На второй строчке находится Chevrolet Silverado. Машины такой марки купили свыше 323 тысяч человек. На третьей — Ram Pick-U, это авто купили 283 тысячи водителей, пишет «Экономика сегодня».
Кроме того в десятку популярных пикапов вошли Toyota Hilux (за полгода продано 264 тысячи таких авто), Isuzu D-Max (136 тысяч), Ford Ranger (130 тысяч), Toyota Tacoma (почти 128 тысяч), GMC Sierra (126 тысяч), Chevrolet Colorado (79 тысяч) и Toyota Tundra (62 тысячи).
Ранее «Свободная пресса» перечислила легковые автомобили, которые пользуются наибольшим спросом среди жителей России. В тройку лидеров вошли машины марок LADA, Toyota и Nissan.
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