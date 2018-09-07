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Названы самые любимые иномарки россиян
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Названы самые любимые иномарки россиян 

Свободная пресса + ещё 18 1 час назад
Фото: MotorPage.ru
Эксперты составили топ-10 иностранных автомобилей, популярных в России. Самой распространенной иномаркой в РФ оказался Ford Focus. В нашей стране 725,9 тысячи таких автомобилей. Вторую строчку рейтинга занимает Toyota Corolla — 704,4 тысячи машин. Третью — Hyundai Solaris с показателями в 704,2 тысячи авто.
Далее следуют KIA RIO (701,8 тысячи автомобилей в России), Renault Logan (654,5 тысячи), Chevrolet Niva (597,6 тысячи), Volkswagen Polo (430,9 тысячи), Daewoo Nexia (421,8 тысячи), Toyota Camry (409 тысяч) и Skoda Octavia (380,6 тысячи). Как сообщает «Экономика сегодня», всего на российском рынке насчитывается 26,5 миллиона иностранных легковых автомобилей.
Ранее автоэксперты перечислили пикапы, которые пользуются самой большой популярностью среди водителей. Рейтинг возглавили Ford F-Series, Chevrolet Silverado и Ram Pick-U.
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