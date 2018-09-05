В Подмосковье произошло крупное ДТП

Источник сообщил о крупном ДТП на Минском шоссе в Подмосковье

Девять человек попали с травмами в больницу после крупной аварии на Минском шоссе в Подмосковье, где микроавтобус столкнулся с грузовиком, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах.

"По последним данным, из 11 пострадавших один погиб, девять госпитализированы, еще у одного травмы оказались не настолько серьезными, госпитализация не понадобилась", — сказал собеседник агентства.

Авария случилась в среду утром по Минскому шоссе дальше Можайска, на 137-м километре трассы у поселка Цуканово. Столкнулись лоб в лоб. Пострадавших отвезли в Можайскую центральную районную больницу.

По чьей вине произошла авария, пока неясно.