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В Подмосковье произошло крупное ДТП
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Источник сообщил о крупном ДТП на Минском шоссе в Подмосковье 

РИА Новости + ещё 114 5 сентября 2018
Фото: РИА Новости
Девять человек попали с травмами в больницу после крупной аварии на Минском шоссе в Подмосковье, где микроавтобус столкнулся с грузовиком, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах.
"По последним данным, из 11 пострадавших один погиб, девять госпитализированы, еще у одного травмы оказались не настолько серьезными, госпитализация не понадобилась", — сказал собеседник агентства.
Авария случилась в среду утром по Минскому шоссе дальше Можайска, на 137-м километре трассы у поселка Цуканово. Столкнулись лоб в лоб. Пострадавших отвезли в Можайскую центральную районную больницу.
По чьей вине произошла авария, пока неясно.
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