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Курянин попал под колеса автомобиля во дворе
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Курянин попал под колеса автомобиля во дворе
КурскТВ
1 час назад
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Сегодня, 2 сентября, произошло ДТП во дворе на улице Заводская. Около полудня под колесами «Хендай Солярис» оказался местный житель.
Курянина с травмами доставили в медицинское учреждение.
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