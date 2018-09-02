Курянин попал под колеса автомобиля во дворе

Сегодня, 2 сентября, произошло ДТП во дворе на улице Заводская. Около полудня под колесами «Хендай Солярис» оказался местный житель.

Курянина с травмами доставили в медицинское учреждение.