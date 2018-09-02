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Курянин попал под колеса автомобиля во дворе
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Курянин попал под колеса автомобиля во дворе 

КурскТВ 1 час назад
Сегодня, 2 сентября, произошло ДТП во дворе на улице Заводская. Около полудня под колесами «Хендай Солярис» оказался местный житель.
Курянина с травмами доставили в медицинское учреждение.
Фото: яндекс картинки
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