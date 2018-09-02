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Грузовой автомобиль перевернулся в Керчи
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Грузовой автомобиль перевернулся в Керчи 

News.ru 5 часов назад
Авария с участием грузового автомобиля марки Tata произошла на трассе Симферополь — Керчь. Водитель большегруза не справился с управлением и допустил опрокидывание автомобиля.
По данным «Аргументов недели», автомобиль рухнул на проезжую часть и полностью перегородил полосу движения.
В настоящее время официального подтверждения информации не поступало. Сообщается, что пострадавших нет.
Ранее стало известно, что на трассе Талдом — Нерль в Подмосковье столкнулись три автомобиля. В результате ДТП один человек погиб.
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