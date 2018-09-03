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Цены на новые автомобили в России выросли у 18 автопроизводителей
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Цены на новые автомобили в России выросли у 18 автопроизводителей 

Rambler News Service + ещё 13 1 час назад
Фото: Car.ru
Цены на новые автомобили во второй половине августа 2018 года на российском рынке выросли у 18 автопроизводителей, в том числе у Hyundai, Mazda, Subaru, Mercedes-Benz, Toyota, следует из мониторинга «Автостата».
«Аналитическое агентство провело мониторинг цен новых легковых автомобилей, который охватывал всех автопроизводителей, официально представленных на российском рынке. Согласно результатам мониторинга, во второй половине августа цены на автомобили изменились у 18 из них», — говорится в сообщении.
Компания Hyundai подняла цены на седаны Solaris и Elantra на 3 — 55 тыс. руб. На 12-35 тыс. руб. подорожал весь модельный ряд автомобилей Mazda, а большинство моделей Mercedes-Benz прибавили в цене от 20 до 350 тыс. руб.
Все автомобили Subaru стали дороже на 19 — 70 тыс. руб. Цены на Toyota Land Cruiser 200 выросли на 33-66 тыс. рублей.
Ранее сообщалось, что с середины июля по середину августа цены на новые автомобили в России изменили 25 автопроизводителей, включая Ford, Renault, Skoda, Volkswagen и Audi.
В первом полугодии 2018 года средневзвешенные цены на новые легковые автомобили в России выросли на 3,5%. В целом за 2018 год рост может составить 5-7%, говорил ранее RNS представитель «Автостата».
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