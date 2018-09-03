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На трассе под Екатеринбургом легковушка встала на крышу
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На трассе под Екатеринбургом легковушка встала на крышу 

Уралинформбюро + ещё 1 1 час назад
Фото: Уралинформбюро
2 сентября на Чусовском тракте вылетел в кювет Renault Logan. Как рассказали "Уралинформбюро" в службе спасения «СОВА», легковушка двигалась в сторону Екатеринбурга. На крутом повороте водитель не справился с управлением и задел правыми колесами обочину. Машину закрутило, и она перевернулась.
По словам родственников водителя и пассажиров, в машине находилось три человека. «ДТП произошло между 10-м и 11-м километрами, там самый крутой и дебильный поворот. Машину переворачивали с крыши с помощью другого автомобиля. Огромнейшее спасибо всем очевидцам, кто остановился и помог моим родителям выбраться из авто и вынуть стекла из рук», — написала в соцсети «ВКонтакте» дочь пострадавших.
Фото: Екатерина Макарова-Пылаева, vk.com
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