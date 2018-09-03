На трассе под Екатеринбургом легковушка встала на крышу

2 сентября на Чусовском тракте вылетел в кювет Renault Logan . Как рассказали "Уралинформбюро" в службе спасения «СОВА», легковушка двигалась в сторону Екатеринбурга. На крутом повороте водитель не справился с управлением и задел правыми колесами обочину. Машину закрутило, и она перевернулась.

По словам родственников водителя и пассажиров, в машине находилось три человека. «ДТП произошло между 10-м и 11-м километрами, там самый крутой и дебильный поворот. Машину переворачивали с крыши с помощью другого автомобиля. Огромнейшее спасибо всем очевидцам, кто остановился и помог моим родителям выбраться из авто и вынуть стекла из рук», — написала в соцсети «ВКонтакте» дочь пострадавших.

Фото: Екатерина Макарова-Пылаева, vk.com