5 советов, как безопасно обгонять на трассе

Ошибки водителя на трассе заканчиваются почти всегда плачевно. Кинетическая энергия автомобиля растет пропорционально квадрату скорости автомобиля. То есть энергия автомобиля на скорости в 120 км/ч не в два, а 4 раза больше, чем при скорости в 60 км/ч.

Две самых частых причины ДТП на трассе — это превышение скорости и обгон. Про превышение скорости можно только прочитать лекцию, а вот при совершении обгонов многие водители допускают ошибки или слишком беззаботно относятся к этому маневру. О нем и поговорим.

Помогите себя обогнать

Некоторые водители относятся к езде по трассе, как к какому-то соревнованию, пытаются ехать быстро, все время кого-то обгонять, не давать обгонять себя. Это не просто глупо, это опасно.

Если вы видите, что сзади вас пытается кто-то обогнать, не препятствуйте обгону, не ускоряйтесь и не начинайте обгон сами. Лучше наоборот прижмитесь немного к обочине, дав водителю сзади понять, что вы его видите и уступаете ему.

Если видите, что обгонять нельзя, мигните водителю левым поворотником три раза, но ни в коем случае не препятствуйте обгону. Лучше держите ногу на тормозе и будьте готовы дать место обгоняющему для завершения обгона. В противном случае вы поставите под удар и его, и себя, и пассажиров встречной машины.

Обгоняйте быстро

Чем быстрее вы совершите обгон, тем безопаснее он будет. Часто можно наблюдать такую картину: автомобиль выезжает на встречную полосу и постепенно начинает разгоняться. В итоге обгон может длиться 10 секунд. Это очень долго и очень опасно.

В идеале обгон одной машины должен занимать 2-3 секунды. Чем меньше времени вы проведете на встречной полосе, тем безопаснее для всех. Чтобы обгон произошел быстро, набрать скорость и переключиться на пониженную передачу нужно ещё на своей полосе. Выезжать на встречную полосу нужно уже с заметным преимуществом в скорости.

Обгон заодно

Никогда не обгоняйте заодно с кем-то. Особенно, если машина перед вами с тонированными стеклами или просто больше (например, внедорожник, минивэн, фургон, грузовик). За ней мало что видно, обгоняя за компанию с ней, вы лишаете себя обзора и времени на принятие решения. К тому же встречный автомобиль не видит вас так же, как и вы его, и думает, что ему навстречу едет только одна машина.

Особенно опасно обгонять заодно в двух случаях.

1) Вы прижимаетесь к заднему бамперу впереди идущей машины. Если машина впереди затормозит или решит перестроиться обратно в свой ряд, вы либо врежетесь в нее, либо вам не хватит места для такого же перестроения, потому что, как правило, интервала между машинами хватает для того, чтобы мог встроиться только один автомобиль.

2) Ваша машина заведомо менее мощная, чем впереди идущая. В этом случае, если нужно будет ускориться, чтобы завершить обгон, вы просто не сможете этого сделать. Смешно наблюдать, как «Приора» садится на хвост BMW X5 и в опасной ситуации BMW благополучно ускоряется и завершает обгон, а водителю Приоры приходится либо прижимать попутные машины к обочине, либо самому уходить на встречную обочину.

Колонна

Когда видите на своем пути колонну машин, которую собрала какая-нибудь старая фура или древняя «шестерка» с дедушкой за рулем, не бросайтесь в бой, обгоняя одну машину за одной и каждый раз рискуя. Лучше остановиться на пять минут на заправке или в кафе. Потом, когда вы догоните организатора колонны, вместо длинного хвоста будет 2-3 машины, которые можно будет легко и без нервов обогнать. Много времени вы не потеряете, но будет спокойнее.

Следите за знаками

Нужно внимательно следить и за знаками на дороге, и за знаками, которые вам подают другие водители. Обычно хорошо помогают водителям легковушек дальнобойщики, моргая правым или левым поворотником.

За дорожными знаками нужно следить не только, чтобы не пересечь случайно сплошную линию и попасть под лишение, а, например, чтобы не оказаться на встречной полосе перед пешеходным переходом или перекрестком. Во-первых, обгон в этих местах запрещен. Во-вторых, часто бывает ситуация, когда человек решает перебежать дорогу по зебре перед медленно едущей фурой (мы же в России живем) и не подозревает, что эту фуру в этот самый момент обгоняете по встречной полосе вы.

Аналогичная ситуация может быть, когда водитель поворачивает налево с примыкающей справа второстепенной дороги. Он пересекают вашу полосу перед фурой и оказывается на своей полосе (для вас это встречная), по которой вы обгоняете эту самую фуру. В итоге лобовой удар почти гарантирован.

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