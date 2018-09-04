Скончался отец мальчика, пострадавшего при взрыве газа в Челябинске 

В Челябинске скончался отец 10-летнего мальчика, получившего ожоги 80% тела после взрыва газа в Металлургическом районе. Ранее от полученных травм умерла мать ребенка.
В конце июня в многоквартирном доме взорвался небольшой газовый баллон. В результате пострадали женщина и 10-летний ребенок. Женщина скончалась в реанимации спустя 11 дней после взрыва. Ее сыну, получившему ожоги 80% тела, удалось выжить.
Сегодня стало известно о смерти отца мальчика. По предварительным данным, у него случился сердечный приступ. В момент взрыва его не было дома, его сердце не выдержало из-за переживаний.
По информации канала 31tv.ru, в гимназии, где учится мальчик, идет сбор денег на похороны его отца. Сам ребенок из больницы уже выписан.
Отметим, следственный комитет возбудил уголовное дело по факту взрыва о причинении тяжкого вреда здоровью. После инцидента здание, где находилась квартира, покрылось трещинами. Известно также, что разрушенное жилье было взято в ипотеку.