В Новосибирске лихач во время дождя протаранил столб и остался жив 

Жесткая авария произошла на Красном проспекте накануне поздно вечером. Водитель немецкого автомобиля BMW на большой скорости протаранил металлический столб. Известно, что в тот день шел дождь, и гонщик не справился с управлением. От сильного удара снесло переднюю часть кроссовера, кроме того, у машины разбито лобовое стекло и вырвано колесо. По счастливой случайности водитель и двое его пассажиров остались живы, но получили травмы. Кроме того, в момент аварии на тротуаре также не было пешеходов.
По словам очевидцев, водитель и пассажир были пьяны, однако результатов экспертизы пока нет. Сотрудники правоохранительных служб разбираются в деталях аварии, сообщает «Сибкрай.ru».
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