Дали газу. На омские дороги выходят новые автобусы

Маршрутки в Омске заменят на вместительные и функциональные автобусы, оснащённые тремя печками, двумя кондиционерами и съёмным пандусом евростандарта для маломобильных граждан. Сегодня, 3 сентября, на городские маршруты выйдут автобусы нового типа — первые из 75 автобусов ПАЗ 320435-04 VECTOR NEXT среднего класса, взятые мэрией Омска в лизинг. От 50 машин водители уже получили ключи, остальные 25 — прибудут в Омск до 1 октября.

Современные автобусы среднего класса, как считают представители департамента транспорта, способны заменить маршрутки, тем самым разгрузив городские магистрали. "Омск Здесь" оценил автобусы и пришёл к выводу, что машины хоть и выгодно отличаются от привычных маршруток и ПАЗов, но всё же имеют свои недостатки.

Общая вместимость каждого автобуса 52 человека, из них 19 — сидячие места. Все транспортные средства способны перевозить маломобильную группу граждан — автобусы оснащены аппарелью (помостом) и площадкой для инвалидного кресла и детской коляски. Так, если остановка не оборудована бордюром, аппарель будет выдвигаться автоматически, но это потребует участия водителя.

Нижний фартук автобуса выполнен из стеклопластика, так что никогда не будет ржавым, а верх автобуса покрыт оцинкованным листом. Сам автобус получил современный и стильный дизайн. Двигатель — дизельный, нормы экологической безопасности — EURO-5.

Из-за особенностей конструкции передняя дверь автобуса узкая, а подъём по ступенькам слишком высокий, поэтому забраться в транспорт людям пожилого возраста будет проблематично. Спускаться на заднюю площадку также не всем будет комфортно.

Впрочем, жаловаться на задние двери не приходится — они двухстворчатые, а ширина проёма составляет 1 м 20 см. И это неспроста: задняя площадка сделана низкопольной и предназначена для посадки в салон людей с ограниченными возможностями. Здесь используется съёмный пандус евростандарта — он способен выдержать до 350 кг.

— Опробовать новый автобус ещё толком не успел, только проехал немного. Они низкозольные, и на задней площадке предусмотрены места для маломобильных граждан. Для водителей также обеспечены комфортабельные условия — удобные широкие сиденья и два работающих кондиционера. Один на задней площадке для пассажиров. В час пик без нас не обойтись, и частник сможет составить конкуренцию, но в утренний и вечерний час пик, спрос на нас. Мы выйдем, в отличие от них, в любую погоду. Хочешь — не хочешь, а поедешь, — говорит водитель ПАТП № 8 Владислав Павперов.

Немного необычно, что пандус не откидной, а складной — хранится в нише около двери. Предусмотрено и место размещения коляски внутри с выделенным свободным пространством в салоне, а также место для сопровождающих.

Предыдущие ПАЗы имели только высокий пол — могла применяться большая аппарель, либо электроподъёмник. На задней площадке, как и на боковой стенке, снаружи автобуса у двери расположена кнопка остановки, причём находится она на уровне коляски.

Узкая в автобусе не только передняя дверь, но и сам проход — по два человека вряд ли встанут. Однако, по словам специалистов, за счёт накопительных площадок в передней и задней частях автобуса, толкотни удастся избежать. Сиденья широкие, но немного жёсткие. Расстояние между сиденьями внушительное — можно вытянуть ноги, и обладателям длинных ног не придётся выставлять их в проход.

Благодаря приобретению современных автобусов чиновники рассчитывают увеличить пассажировместимость городского транспорта. Новые автобусы выйдут на маршруты № 22, 61, 21, 33 и другие.

— На основных загруженных магистралях будут работать большие машины, а эти машины пустим там, где пассажиропоток невысок. На 69 и на 24 маршруте их не будет, — говорит директор «Пассажирское предприятие № 8» Виталий Маслик.

Из окон открывается хороший обзор, в салоне чисто и красиво. Комфортно омичам будет ездить в автобусе как летом, так и зимой. Каждый ПАЗ оснащён тремя печками и двумя кондиционерами, которые расположены на потолке в передней и задней частях автобуса.

Дополнительное оборудование также радует — электронное табло, показывающее конечную остановку, время и температуру воздуха в салоне, находится в передней части автобуса. Также электронное табло есть снаружи автобуса — там оно показывает маршрут транспорта.

Для водителя в новых автобусах оборудована удобная коробка-автомат на шесть скоростей. У каждого из них имеется своя печка и кондиционер. Но, в отличие от других автобусов и маршруток, кабина не изолирована от салона. Место кондуктора сделали в передней части салона — рядом с водителем.

Добавим, что до конца 2018 года мэрией по плану должно быть закуплено два десятка автобусов большого класса, которые будут работать на природном газе, 25 автобусов среднего класса и сотня автобусов малого класса. На данный момент парк муниципальных автобусов составляет 577 единиц, при этом 454 автобуса на маршруты выходят более 10 лет.

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