Центральный аппарат СК будет расследовать дело о наезде полицейского на женщину в Бурятии

МОСКВА, 3 сентября. / ТАСС /. Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил передать уголовное дело о смертельном наезде полицейского на молодую женщину в Бурятии, у которой остались двое малолетних детей, в центральный аппарат ведомства. Об этом сообщила журналистам официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

В одной из программ на федеральном телеканале вышел сюжет, в котором говорится, что, сбив женщину, сотрудник МВД не остановился, а потом сам сжег искореженную машину, чтобы избавиться от улик. В программе также приводится мнение отца погибшей, что следователями СУ СК по Республике Бурятия не проведены в полном объеме следственные действия, и принято решение о прекращении уголовного дела на основании результатов экспертиз.

Полицейский был уволен из органов внутренних дел, при этом журналисты сообщают, что бывшему полицейскому, несмотря на смертельную аварию, вернули права. Отец погибшей женщины уже был готов пойти на крайние меры и устроить самосуд над виновником наезда, однако в связи с общественным резонансом СУ СКР по Бурятии возобновило расследование и назначило проведение дополнительной экспертизы.

"Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил передать все материалы по этому уголовному делу в центральный аппарат ведомства для дальнейшего всестороннего и объективного расследования", — сообщила Петренко. Также глава ведомства потребовал провести служебную проверку и выяснить, насколько обоснованно было принято решение прекратить дело и почему не был должным образом проведен весь комплекс следственных действий.