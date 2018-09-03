В ДТП в Курской области с участием маршрутки и легковушки погиб один человек

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Центральный аппарат СК будет расследовать дело о наезде полицейского на женщину в Бурятии

В ДТП в Курской области с участием маршрутки и легковушки погиб один человек

Пассажиры съехавшего в реку самолета в Сочи рассказали о происшествии