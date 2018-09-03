Ещё
В ДТП в Курской области с участием маршрутки и легковушки погиб один человек
Далее:
Читайте также:
Ещё

В ДТП в Курской области с участием маршрутки и легковушки погиб один человек 

ТАСС + ещё 1 1 час назад
КУРСК, 3 сентября. /ТАСС/. Водитель автомобиля Audi погиб при столкновении с маршруткой под Курском, 13 пассажиров которой получили травмы различной степени тяжести. Об этом журналистами сообщили в пресс-службе управления МВД по Курской области.
"Примерно в 06:55 мск, по предварительным данным, на 10-м км дороги Тросна — Калиновка — Михайловка — Линец водитель автомобиля Audi допустил столкновение с двигающимся во встречном направлении автомобилем Ford Transit. В результате ДТП водитель Audi скончался до приезда медиков, 13 пассажиров Ford Transit получили ранения различной степени тяжести", — сказали в пресс-службе, отметив, что авария в Железногорском районе Курской области произошла 2 сентября.
ТАСС: последние новости
Центральный аппарат СК будет расследовать дело о наезде полицейского на женщину в Бурятии В ДТП в Курской области с участием маршрутки и легковушки погиб один человек Пассажиры съехавшего в реку самолета в Сочи рассказали о происшествии
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Как поменять водительские права?
С сентября Россию ожидает резкий взлет цен на автомобили1
«Высшие существа» в Москве6
Названы самые популярные в мире кроссоверы
Как изменится жизнь водителей в сентябре
Видео
03:16
Автобус с россиянами не доехал до аэропорта
ДТП Ближний Восток
«Никогда не увижу сына»: сбившей ребенка дали срок
ДТП Статьи
00:45
В Москве автомобиль пробил ограждения и упал в реку
ДТП
00:54
«Лотусы» пожгли шины на треке ради 70-летия марки
Автоновости
00:17
Самосвал провалился под землю в центре Москвы
ДТП
00:47
Последствия для мотоциклиста: колея на скорости 100 км/ч
ДТП
00:38
В Петербурге на ходу загорелся автобус
ДТП
10:28
Еще одного россиянина оштрафовали за пропуск скорой
Автоновости
01:09
Новые модели Lada Granta попали на видео
Автоновости
01:40
Рассекречен новый кроссовер Renault для России
Автоновости
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение