В ДТП в Курской области с участием маршрутки и легковушки погиб один человек 

КУРСК, 3 сентября. /ТАСС/. Водитель автомобиля Audi погиб при столкновении с маршруткой под Курском, 13 пассажиров которой получили травмы различной степени тяжести. Об этом журналистами сообщили в пресс-службе управления МВД по Курской области.
"Примерно в 06:55 мск, по предварительным данным, на 10-м км дороги Тросна — Калиновка — Михайловка — Линец водитель автомобиля Audi допустил столкновение с двигающимся во встречном направлении автомобилем Ford Transit. В результате ДТП водитель Audi скончался до приезда медиков, 13 пассажиров Ford Transit получили ранения различной степени тяжести", — сказали в пресс-службе, отметив, что авария в Железногорском районе Курской области произошла 2 сентября.