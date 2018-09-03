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Подросток получил удар током, забравшись на опору ЛЭП под Мурманском
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Подросток получил удар током, забравшись на опору ЛЭП под Мурманском 

ТАСС + ещё 2 1 час назад
Фото: ТВ-21
МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Четырнадцатилетний мальчик получил удар электрическим током после того, как залез на опору ЛЭП в Ковдоре Мурманской области. Подросток помещен в реанимацию. Как сообщила в понедельника ТАСС старший помощник руководителя СУ СК РФ по региону по взаимодействию со СМИ Ксения Кошелюк, возбуждено уголовное дело.
"Мальчик 2004 года рождения залез на опору ЛЭП, получил удар электрическим током и упал. На траве есть след от падения, падение сильное, он получил травмы. Плюс травматический шок и ожоги. Сейчас мальчик в реанимации", — сказала собеседница агентства.
"Было организовано проведение процессуальной проверки по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 118 УК РФ ("Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности")", — уточнила Кошелюк.
Следователи провели осмотр места происшествия, опросили очевидцев ЧП. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
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