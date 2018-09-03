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Мост за 25 млн снова отремонтируют на 17 млн
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Мост за 25 млн снова отремонтируют на 17 млн 

Рамблер + ещё 18 3 часа назад
Володарский мост в Санкт-Петербурге снова отремонтируют, сообщает TJournal. Напомним, 25 августа Володарский мост через Неву самопроизвольно развелся и вызвал массовое ДТП, в котором пострадали три человека.
Авария произошла через сутки после окончания ремонтных работ, которые обошлись в 25 млн рублей: на мосту меняли асфальт.
На новый ремонт выделено 17 млн 645 тысяч рублей. Торги пройдут 21 сентября, в плане работ — замена элементов подъема и разводки пролетного строения моста. Начало работ запланировано на конец сентября, окончание — на 30 апреля 2019 года.
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