Мост за 25 млн снова отремонтируют на 17 млн

Володарский мост в Санкт-Петербурге снова отремонтируют, сообщает TJournal. Напомним, 25 августа Володарский мост через Неву самопроизвольно развелся и вызвал массовое ДТП, в котором пострадали три человека.

Авария произошла через сутки после окончания ремонтных работ, которые обошлись в 25 млн рублей: на мосту меняли асфальт.

На новый ремонт выделено 17 млн 645 тысяч рублей. Торги пройдут 21 сентября, в плане работ — замена элементов подъема и разводки пролетного строения моста. Начало работ запланировано на конец сентября, окончание — на 30 апреля 2019 года.