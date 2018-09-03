В Москве полицейские задержали подозреваемых в автоподставах

На Ленинградском шоссе Москвы сотрудники полиции задержали 32-летнего приезжего из ближнего зарубежья и 38-летнего жителя Подмосковья. Мужчин подозревают в автоподставах, в их отношении возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ, сообщили в МВД.

«Сотрудниками уголовного розыска УВД по ЮЗАО ГУ МВД России по г. Москве при участии Росгвардии задержаны двое мужчин по подозрению в мошенничестве», — сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк

Следствием установлено, что фигуранты брали в аренду автомобили представительского класса, одевали дорогие костюмы и, курсируя по городу, выбирали своих жертв. Заранее сделав царапину на арендованной машине, они инсценировали аварию, а затем выдвигали свои требования.

Одной из жертв злоумышленников стал житель столицы, который сообщил, что на улице Академика Челомея совершил столкновение с дорогой иномаркой, водитель и пассажир которой потребовали у него немедленной выплаты 5 миллионов рублей. Потерпевший снял в банке деньги и передал злоумышленникам, после чего они скрылись.

В настоящее время мужчины арестованы. В их автомобиле обнаружены поддельные государственные регистрационные знаки. Следователи устанавливают дополнительные эпизоды их противоправной деятельности.

Сотрудники полиции призывают всех граждан, пострадавших от противоправных действий подозреваемых, звонить по телефонам: 8-499-124-47-02 или 8-929-997-91-56.

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