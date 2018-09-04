Двоих подозреваемых в избиении металлической трубой и ограблении гражданина Перу задержали в Москве

Сотрудники полиции задержали на востоке столицы двух подозреваемых в грабеже, сообщила Агентству городских новостей «Москва» заместитель начальника управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Москве Екатерина Гузь.

«В службу «102» с сообщением о грабеже обратился гражданин Перу. Потерпевший пояснил, что в ночное время, когда он шел домой, на ул. 3-я Богатырская на него напали неизвестные. Они несколько раз ударили его металлической трубой, похитили денежные средства и дорогостоящий смартфон, после чего скрылись. В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий оперативники задержали двоих подозреваемых», — рассказала Е. Гузь.

Подозреваемыми оказались 22-летний и 36-летняя местные жители. У них изъят похищенный смартфон.

Следствие возбудило по факту преступления уголовное дело по ст. 161 УК РФ («Грабеж»). В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.