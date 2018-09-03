В Академическом лихач на Subaru протаранил три машины и сбежал

В Академическом районе на улице Вонсовского водитель Subaru устроил гонку и, не справившись с управлением, протаранил сразу три машины, припаркованные вдоль дороги. После этого он скрылся с места аварии.

Как рассказала читательница E1.RU Надежда, ставшая свидетелем ДТП, две машины на огромной скорости ехали параллельно друг другу по улице Чкалова. Одна из них была Subaru, марку второй Надежда различить не смогла.

— Две машины гнали очень-очень быстро, видимо, ехали наперегонки, — вспоминает Надежда.

Протаранив машины, водитель Subaru остановился. Также остановилась и вторая машина, с которой он устраивал гонку.

— Он просто пересел в ту машину. А свою оставил прямо на месте ДТП, перед этим все из нее забрал, — рассказала читательница E1.RU.

В отделении пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу E1.RU подтвердили, что виновник ДТП с места скрылся.

— Автомобиль Subaru наехал на три стоящие машины. После столкновения водитель покинул место происшествия. Сейчас ведутся разыскные мероприятия по поиску данного водителя, а сотрудники ГИБДД выясняют обстоятельства происшествия, — прокомментировали в ГИБДД.