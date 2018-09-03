ДТП с участием машины ДПС произошло в центре Москвы на улице Серафимовича

Вторая машина — BMW По предварительным данным, в результате происшествия в районе Каменного моста никто не пострадал. Подробную информацию в ГИБДД Москвы обещали предоставить позже.