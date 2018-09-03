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ДТП с участием машины ДПС произошло в центре Москвы на улице Серафимовича
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ДТП с участием машины ДПС произошло в центре Москвы на улице Серафимовича 

Говорит Москва + ещё 1 5 часов назад
Вторая машина — BMW.
По предварительным данным, в результате происшествия в районе Каменного моста никто не пострадал.
Подробную информацию в ГИБДД Москвы обещали предоставить позже.
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