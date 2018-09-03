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Около 2 тысяч жителей Воронежа остались без света
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Около 2 тысяч жителей Воронежа остались без света 

Говорит Москва + ещё 2 1 час назад
Фото: Вести Воронеж
Без электричества остались 9 многоквартирных домов.
Авария произошла минувшей ночью. Её последствия планировали ликвидировать сегодня днём, однако до сих пор подача электроэнергии не восстановлена.
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