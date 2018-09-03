В Москве двое рабочих пострадали при падении в шахту лифта института

МОСКВА, 3 сен — РИА Новости . Двое рабочих пострадали при падении в шахту лифта в здании Центрального экономико-математического института Российской академии наук на юго-западе Москвы, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы. "Двое рабочих утром провалились в шахту лифта с уровня первого этажа в доме №47 на Нахимовском проспекте", — сказал собеседник агентства, добавив, что обстоятельства ЧП выясняются. Как уточнил РИА Новости представитель столичного главка МЧС , при проведении ремонтных работ пострадали два человека.