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В Москве двое рабочих пострадали при падении в шахту лифта института
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В Москве двое рабочих пострадали при падении в шахту лифта института 

РИА Новости + ещё 5 4 часа назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. Двое рабочих пострадали при падении в шахту лифта в здании Центрального экономико-математического института Российской академии наук на юго-западе Москвы, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
"Двое рабочих утром провалились в шахту лифта с уровня первого этажа в доме №47 на Нахимовском проспекте", — сказал собеседник агентства, добавив, что обстоятельства ЧП выясняются.
Как уточнил РИА Новости представитель столичного главка МЧС, при проведении ремонтных работ пострадали два человека.
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