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Суд объяснил, почему оштрафовал спикера гордумы Тюмени за смертельное ДТП
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Суд объяснил, почему оштрафовал спикера гордумы Тюмени за смертельное ДТП 

РИА Новости + ещё 32 57 минут назад
Фото: РИА Новости
ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 сен — РИА Новости. Тюменский районный суд прекратил уголовное дело в отношении спикера гордумы Дмитрия Еремеева, обвиняемого в нарушении правил дорожного движения, повлекшем смерть двух человек, и назначил ему штраф в размере 160 тысяч рублей по ходатайству следователя и при поддержке прокурора, говорится в ответе помощника суда на запрос РИА Новости.
Ранее сообщалось что 24 июня на 178-м километре трассе Курган — Тюмень произошло столкновение автомобилей Toyota Land Сruiser и Toyota Avensis. После удара седан (Toyota Avensis) загорелся, два человека погибли. За рулем внедорожника находился спикер Тюменской городской думы Дмитрий Еремеев.
По данным Тюменского районного суда, 28 августа в суд поступило уголовное дело в отношении Еремеева, обвиняемого в нарушении правил дорожного движения, повлекшем смерть двух или более лиц, с ходатайством следователя о прекращении уголовного преследования и назначения судебного штрафа. В сообщении суда говорится, что преступление, в котором обвинялся Еремеев, является «неосторожным деянием и относится к категории преступлений средней тяжести».
"В судебном заседании было установлено, что Еремеев совершил впервые преступление, относящееся к категории средней тяжести, вину признал, в содеянном раскаялся, причиненный потерпевшим вред возместил", — говорится в ответе суда.
Также отмечается, что потерпевшие написали заявления, в которых указали, что согласны с прекращение уголовного дела и претензий к Еремееву не имеют. Прокурор в свою очередь представил заключение, в котором ходатайство следователя поддержал в полном объеме и просил назначить подсудимому штраф в размере 200 тысяч рублей, уточнили в суде.
"При таких обстоятельствах суд удовлетворил ходатайство следователя и принял решение о прекращении уголовного дела в отношении Еремеева Д. В. с назначением ему меры уголовно-правового характера: судебный штраф в сумме 160 тысяч рублей", — сообщили РИА Новости в суде. Отмечается, что при определении размера штрафа суд руководствовался положениями ст. 104.5 УК РФ и учел наличие на иждивении Еремеева двоих детей.
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