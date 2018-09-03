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В Москве после обстрела двух человек объявлен план «Перехват»
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В Москве после обстрела двух человек объявлен план «Перехват» 

Газета.Ru + ещё 8 1 час назад
Фото: РИА Новости
В Москве на Варшавском шоссе было совершено разбойное нападение на двух человек, подозреваемых разыскивает полиция, передает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
По имеющимся данным, в районе Варшавского шоссе произошла перестрелка между двумя группами людей, после нападения участники конфликта скрылись с места происшествия.
"По предварительным данным, несколько злоумышленников выстрелили из неустановленного оружия в сторону двух мужчин во время передачи крупной суммы денег. После этого подозреваемые отняли деньги и скрылись на легковых автомобилях", — сказали в столичном главке МВД.
Как отмечается, для поимки участников перестрелки в городе объявлен план «Перехват».
Ранее сообщалось, что после стрельбы в московском автосалоне был введен план «Перехват».
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