В Москве после обстрела двух человек объявлен план «Перехват»

По имеющимся данным, в районе Варшавского шоссе произошла перестрелка между двумя группами людей, после нападения участники конфликта скрылись с места происшествия.

"По предварительным данным, несколько злоумышленников выстрелили из неустановленного оружия в сторону двух мужчин во время передачи крупной суммы денег. После этого подозреваемые отняли деньги и скрылись на легковых автомобилях", — сказали в столичном главке МВД.

Как отмечается, для поимки участников перестрелки в городе объявлен план «Перехват».

Ранее сообщалось, что после стрельбы в московском автосалоне был введен план «Перехват».