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Ученые приступили к тестированию первого в России нейромобиля
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Ученые приступили к тестированию первого в России нейромобиля 

Вечерняя Москва 2 часа назад
Фото: Вечерняя Москва
На разработку автомобиля выделят 250 миллионов рублей.
В Нижнем Новгороде ученые тестируют первый в России электрокар, которым можно управлять силой мысли, передает ОТР.
Водитель может силой мысли поворачивать колеса, разгонять автомобиль до определенной скорости.
Машина оснащена двумя модулями управления. Первый с помощью сенсоров и датчиков анализирует обстановку на дороге и предлагает допустимые варианты движения. Второй модуль определяет, какой вариант движения выбрал водитель.
В серийное производство автомобиль планируют запустить в 2021 году.
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