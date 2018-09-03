Ученые приступили к тестированию первого в России нейромобиля

На разработку автомобиля выделят 250 миллионов рублей.

В Нижнем Новгороде ученые тестируют первый в России электрокар, которым можно управлять силой мысли, передает ОТР.

Водитель может силой мысли поворачивать колеса, разгонять автомобиль до определенной скорости.

Машина оснащена двумя модулями управления. Первый с помощью сенсоров и датчиков анализирует обстановку на дороге и предлагает допустимые варианты движения. Второй модуль определяет, какой вариант движения выбрал водитель.

В серийное производство автомобиль планируют запустить в 2021 году.