Ещё
Отделавшийся штрафом за гибель двух человек спикер гордумы Тюмени сделал заявление
Далее:
Читайте также:
Ещё

Отделавшийся штрафом за гибель двух человек спикер гордумы Тюмени сделал заявление 

Газета.Ru + ещё 18 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Спикер городской думы Тюмени Дмитрий Еремеев впервые прокомментировал решение суда, который прекратил в отношении него уголовное дело по факту гибели двух человек в ДТП и назначил штраф в 160 тысяч рублей. Заявление единоросса опубликовало издание «Новый день».
"С момента принятия судом решения о прекращении в отношении меня уголовного дела, я прочитал немало гневных комментариев к этой новости. Я могу сказать только одно. Я — не самоубийца и я никогда не хотел причинить вред жизни и здоровью другим людям. Была глухая ночь, дорога не освещалась, у машины погибших горела одна фара, что и ввело меня в заблуждение относительно ее расстояния от меня, — сообщил «Новому Дню» Дмитрий Еремеев. — Я понимаю, что это нисколько меня не оправдывает. Именно поэтому после аварии я ни от кого не бегал, не пытался уйти от ответственности и переложить ее на погибших, не бегал от родственников и тем более не давил и не угрожал им, как написано в некоторых комментариях. Уголовный кодекс РФ относит деяние совершенное мной к преступлением средней тяжести (ст.15), а УПК РФ позволяет прекратить уголовное дело в связи с примирением сторон при условии возмещения вреда при этом размер и способ возмещения вреда определяется исключительно потерпевшими. Решение ходатайствовать перед следствием о прекращении дела за примирением сторон родственники потерпевших принимали самостоятельно и добровольно. Все это было подтверждено позже и в ходе судебном заседании. Да, и в конце хотел сказать всем тем, кто постил и постит гневные комментарии в мой адрес: я, как любой человек, использовал предоставленные мне законом возможности для защиты. Возможно, окажись вы на моем месте, то поступили бы по-другому. Хотя я искренне желаю всем вам не попадать в ситуацию, в которой оказался я", — заявил Еремеев.
В понедельник 3 сентября стало известно, что по ходатайству обвинения суд прекратил уголовное дело в отношении Еремеева и назначил ему судебный штраф в 160 тысяч рублей. За совершение ДТП с двумя погибшими в июне этого года ему грозило до семи лет. Примирившись с родным погибших, политик избежал судимости.
Подробнее читайте в материале "Газеты.Ru".
Газета.Ru: последние новости
Один человек погиб в ДТП в Подмосковье В Москве после обстрела двух человек объявлен план "Перехват" Под Петербургом сын директора театра Ленсовета заживо сгорел после ДТП на квадроцикле
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
За «пьяного мальчика» ответит эксперт134
Россияне лишатся дешевых иномарок Renault из-за Lada43
Когда «бэби-Гелик» от Suzuki появится в РФ?
Исповедь «перекупа»: почему простой водитель никогда не купит хорошую машину
В РФ начали собирать обновленный Outlander
Видео
03:16
Автобус с россиянами не доехал до аэропорта
ДТП Ближний Восток
«Никогда не увижу сына»: сбившей ребенка дали срок
ДТП Статьи
04:10
Водители готовятся к худшему
Автоновости Статьи
02:10
Мост за 25 млн снова отремонтируют на 17 млн
ДТП
00:45
В Москве автомобиль пробил ограждения и упал в реку
ДТП
01:00
Россияне лишатся дешевых иномарок Renault из-за Lada
Бортжурнал
00:54
«Лотусы» пожгли шины на треке ради 70-летия марки
Автоновости
00:17
Самосвал провалился под землю в центре Москвы
ДТП
00:47
Последствия для мотоциклиста: колея на скорости 100 км/ч
ДТП
00:38
В Петербурге на ходу загорелся автобус
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение