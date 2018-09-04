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С 2030 года Германия запретит регистрацию автомобилей, работающих на дизеле и бензине.
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С 2030 года Германия запретит регистрацию автомобилей, работающих на дизеле и бензине. 

Car.ru 52 минуты назад
Фото: Car.ru
Правительство Германии планирует запретить регистрацию автомобилей, работающих не от электрической тяги после 2030 года.
Несмотря на это, водителям, которые на тот момент будут иметь автомобиль, работающий на дизеле или бензине, разрешат не только перерегистрировать машину, но и пользоваться ей. Получается, что машину, работающую на бензине или дизеле, можно будет купить, но нельзя будет ни зарегистрировать, ни пользоваться. И только те владельцы автомобилей, которые имели машины до 2030, смогут перерегистрировать свои машины и пользоваться ими. Делается это для того, чтобы немцы пересели на электрокары, которые, по мнению многих чиновников, более экологичны. При этом, правительство понимает, что резкий запрет на обычные машины привел бы к масштабной экономической катастрофе, поэтому оставляет уже состоявшимся водителям право пользоваться обычными автомобилями. Постепенно, по мере накопления поломок, старые автомобили заменятся электрокарами. Следует понимать, что закон еще может измениться или быть вовсе отменен, так как сейчас средний пробег обычного электрокара составляет около 350-400 километров без подзарядки, так что можно сказать, что правительство Германии делает ставку на развитие технологий, задействованных в аккумуляторах и двигателях электромобилей.
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